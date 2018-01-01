Сегодня в Доме Правительства КБР премьер-министр республики Алий Мусуков встретился с Председателем Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Вячеславом Телегиным — 2018.01.31





Обсуждены вопросы дальнейшего наращивания сотрудничества в области развития сельских территорий, передовых технологий в АПК, реализации новых мер гос_поддержки фермеров и кооперативного движения, семейных животноводческих хозяйств. Особое внимание уделено участию республиканских аграриев в работе седьмой генеральной ассамблеи Всемирной организации фермеров, которая пройдет в Москве весной 2018-го года. Во встрече принял участие первый заместитель председателя Правительства КБР-министр сельского хозяйства Сергей Говоров.

И сегодня же Вячеслав Телегин принял участие в заседании Совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Кабардино-Балкарии. На встречу пригласили коллег из Дагестана, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ростовской области. Говорили о развитии фермерства в нашей республике и на Юге страны в целом, а также об отборе делегатов на 29-й съезд АККОР России, который пройдет в феврале.