Сегодня в Доме Правительства КБР премьер-министр республики Алий Мусуков провел рабочую встречу с директором макрорегиона Северный Кавказ «Почты России» Сергеем Муратовым — 2018.02.07


В ходе встречи обсуждены вопросы, связанные с состоянием и перспективами развития почтовой связи на территории Кабардино-Балкарии, реализацией плана мероприятий долгосрочного соглашения о сотрудничестве в рамках дальнейшего повышения качества, эффективности и оперативности предоставляемых населению услуг. Отдельной темой стало проведение в 2018 году масштабной адресной программы реконструкции и модернизации сети отделений Почты России в районах КБР, внедрения нового программного обеспечения, обновления автопарка и материально-технической базы республиканского управления, наращивание имеющегося потенциала регулярного почтового авиамаршрута, увеличение скорости доставки и обработки грузов.

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.02.07

— КъБ-м и премьер-министр Мусуков Алий нобэ 1ущ1ащ «Урысейм и пощт» 1уэхущ1ап1эм и щ1ыналъэ къудамэм и унафэщ1 Муратов Сергей.

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Радио КБР 18.00 bal — 2018.02.07

— Президент айырыулагъа къатышырыкъ журналистле акредитацияны ётедиле.

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Радио КБР 18.00 rus — 2018.02.07

— Председатель правительства КБР Алий Мусуков встретился с директором макрорегиона «Северный Кавказ» ФГУП «Почта России» Сергеем Муратовым.

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