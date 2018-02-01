Сегодня в Доме Правительства КБР премьер-министр республики Алий Мусуков провел рабочую встречу с директором макрорегиона Северный Кавказ «Почты России» Сергеем Муратовым — 2018.02.07





В ходе встречи обсуждены вопросы, связанные с состоянием и перспективами развития почтовой связи на территории Кабардино-Балкарии, реализацией плана мероприятий долгосрочного соглашения о сотрудничестве в рамках дальнейшего повышения качества, эффективности и оперативности предоставляемых населению услуг. Отдельной темой стало проведение в 2018 году масштабной адресной программы реконструкции и модернизации сети отделений Почты России в районах КБР, внедрения нового программного обеспечения, обновления автопарка и материально-технической базы республиканского управления, наращивание имеющегося потенциала регулярного почтового авиамаршрута, увеличение скорости доставки и обработки грузов.