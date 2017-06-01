Сегодня в Доме Правительства Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков провел прием граждан по личным вопросам — 2017.06.27





Рассмотрены обращения, связанные с дальнейшим развитием системы сельхозкооперации, совершенствованием дорожно-транспортной инфраструктуры столицы республики, повышением качества предоставляемых услуг ЖКХ. Часть вопросов касалась улучшения жилищно-бытовых условий, благоустройства населенных пунктов, оказания дополнительной поддержки людям с ограниченными возможностями здоровья и многодетным семьям. Соответствующим органам власти КБР даны поручения принять исчерпывающие меры по разрешению каждой из поднятых проблем, обозначены сроки исполнения поставленных задач. Всего с начала текущего года на личном приеме у руководителя региона побывало 124 жителя Кабардино-Балкарии.