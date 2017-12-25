Сегодня в Аграрном университете состоялась научно-практическая конференция, посвященная памяти Бориса Жерукова — 2017.12.25





Перед началом работы участники форума собрались возле бюста бывшего ректора вуза и депутата республиканского парламента, который трагически погиб ровно пять лет назад. Память Бориса Жерукова почтили представители органов власти, преподаватели и студенты университета, а также родные и близкие ученого. Они возложили цветы к монументу. Научно-практическую конференцию организовал Институт экономики Аграрного университета. Участники обсудили вопросы устойчивого развития сельских территорий.