Сегодня в Аграрном университете побывали ученые и агробизнесмены Италии. Основная цель их визита — активизировать налаженное несколько лет назад сотрудничество и поделиться опытом — 2017.05.18





После тожественной части и виртуальной экскурсии по вузу представители науки и производства обменялись за «круглым столом» наработками в различных отраслях сельского хозяйства. Гости рассказали об организации сельхозкооперативов на Апеннинском полуострове и о том, как в университетах Италии готовят специалистов для АПК. Речь также шла о создании в Кабардино-Балкарии логистических центров и сотрудничестве в этой сфере. Такие встречи с последующей организацией студенческих обменов было решено продолжить.