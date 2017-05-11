Сегодня участнику Великой Отечественной, Герою Социалистического Труда Николаю Евтушенко исполнилось 96 лет — 2017.05.11





На фронт ушел вместе со сверстниками в самом начале войны — в 41-м. В качестве орудийного мастера артполка участвовал в прорыве блокады «города на Неве», за что получил свои первые награды — медали «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда». Потом были бои в районе Прохоровки на Курской дуге, форсирование Днепра, участие в Висло-Одэрской и Берлинской операциях, освобождение Праги… Николай Евтушенко награжден орденами Отечественной войны второй степени, Славы третьей степени, медалями «За отвагу», Георгия Жукова. Имя «Николай Евтушенко» включено в список двухсот выдающихся государственных деятелей планеты. О нем говорится в издании «Солдаты 20-го века». Уже в мирное время Николай Никитович стал растить хлеб. В 60-е годы прошлого века Евтушенко внедрил уникальный агромелиоративный комплекс, благодаря которому удалось резко повысить плодородие почвы. В 66-м удостоен звания Героя Социалистического Труда.