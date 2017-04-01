Сегодня участники Всероссийской акции для выпускников школ «100 баллов для победы» побывали в Черекском районе — 2017.04.05





Напомню, сама акция стартовала накануне в Нальчике. А сегодня прибывшие в республику гости решили пообщаться со школьниками в районе и заодно — в рамках Года экологии – выпустить в один из водоемов мальков речной форели. В поездке делегацию сопровождала заместитель председателя Правительства КБР Нина Емузова. Участникам мероприятия – выпускникам прошлых лет из других регионов России, получивших сто баллов, организовали торжественную встречу на площадке дайвинг-центра на берегу знаменитого Голубого озера. После импровизированного концерта все отправились к небольшому водоёму в окрестностях озера и выпустили на свободу сотни мальков речной форели: эта рыба относится к редкому краснокнижному виду. Зампред Нина Емузова также напомнила, что «100 баллов для Победы» – это обмен опытом между сдавшими ЕГЭ и теми, кому итоговое школьное испытание предстоит в этом году. Гостям показали местные достопримечательности и рассказали легенды о возникновении Голубых Озёр.