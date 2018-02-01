Сегодня сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии отмечают свой профессиональный праздник — 2018.02.12





Становления службы пришлось на 70-е годы прошлого века. Тогда на милицию возложили обязанности по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия. Сегодня основная задача сотрудников ведомства — предоставлять госуслуги по выдаче лицензий и разрешений в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. Ну а в ближайшие месяцы работа подразделений будет связана с чемпионатом мира по футболу, который пройдет в России. В республиканском подразделении Росгвардии подчеркивают, что за последние годы не допущено ни одного факта хищения служебного оружия.