Сегодня сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии отмечают свой профессиональный праздник — 2018.02.12


Становления службы пришлось на 70-е годы прошлого века. Тогда на милицию возложили обязанности по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия. Сегодня основная задача сотрудников ведомства — предоставлять госуслуги по выдаче лицензий и разрешений в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. Ну а в ближайшие месяцы работа подразделений будет связана с чемпионатом мира по футболу, который пройдет в России. В республиканском подразделении Росгвардии подчеркивают, что за последние годы не допущено ни одного факта хищения служебного оружия.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab — 2018.02.12

— КъБ-м и прокурор Жариков Олег нобэ журналистхэм пресс-конференц ядригъэк1уэк1ащ.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2018.02.12

— Айырыулагъа хазырлана.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2018.02.12

— Сегодня в Прокуратуре КБР прошла пресс-конференция. (Прокурор КБР- О.Жариков. )

Подробнее