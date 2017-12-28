Сегодня состоялось последнее в нынешнем году заседание правительства Кабардино-Балкарии. Провел его премьер-министр Алий Мусуков. Было обсуждено больше двух десятков вопросов — 2017.12.28





Программу госгарантий бесплатного оказания гражданам республики медицинской помощи на период до 20-го года представил профильный министр Марат Хубиев. По его словам, в следующем году будет создано дополнительно 20 коек для оказания паллиативной помощи, а затраты из республиканского бюджета на лечение одного пациента в стационаре заложены в сумме около 10 тысяч рублей. Министр экономического развития Борис Рахаев напомнил, что, благодаря участию в пилотном проекте, Кабардино-Балкария вошла в число регионов, которым в нынешнем году была предоставлена субсидия на создание офиса «МФЦ для бизнеса». Для этого из госказны направили 135 миллионов рублей. На заседании одобрили проекты соглашений о выделении новых субсидий из федерального центра, в том числе по программе «Доступная среда». Вице-премьер – глава Минобрнауки Нина Емузова выступила с предложением создать оргкомитет по проведению в 18-м году в республике Года волонтера.