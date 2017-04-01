Сегодня с 10 утра в Нальчике перекрыли одну из городских магистралей — 2017.04.20





На улице Ногмова — от проспекта Шогенцукова до Суворова -ведется ремонт дорожного полотна. Автомобилистам придется передвигаться по объездным путям. Участок откроют сегодня вечером, сообщили в пресс-службе городской мэрии. Улучшение качества автотрасс в республике проводится в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». В конце года по его итогам сформируют рейтинг регионов, учитывающих мнение граждан и оперативно устраняющих дефекты, влияющие на аварийность.