Сегодня первая жительница Нальчика подала заявление в Пенсионный фонд на получение ежемесячной выплаты из материнского капитала — 2018.01.29





Второй ребенок у Асият Хашацуковой родился 12 января. Сегодня она написала заявление на сам материнский капитал и на выплату, на которую семья может претендовать, если доход на каждого человека ниже определенного уровня. Сумма ежемесячной выплаты равна прожиточному минимуму ребенка, который был установлен в Кабардино-Балкарии во втором квартале прошлого года. Чтобы получать такую финансовую помощь, нужно подать заявление в Пенсионный фонд. Сделать это можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка.