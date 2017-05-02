Сегодня одному из мэтров республиканского телевидения Юрию Пшенокову исполняется 80 лет — 2017.05.12





Свою жизнь он посвятил операторскому искусству и является одним из самых авторитетных людей в этой сфере. В 60-80-е годы прошлого века операторская группа Кабардино-Балкарской студии телевидения была признана одной из сильнейших не только на Северном Кавказе, но и в целом по стране. Юрий Пшеноков стал частью того блестящего творческого коллектива. Своему делу отдал полвека. Выезжал в ответственные командировки — в Москву, Грузию, Украину, Казахстан, Польшу… Одним из первых начал работать для Центрального телевидения – снимал репортажи для программы «Время». Фильмы и передачи, созданные Пшеноковым, сегодня входят в «золотой фонд» телевидения Кабардино-Балкарии. И учеников у Мастера – не счесть. Мы присоединяемся к поздравлениям в адрес юбиляра. Желаем Вам, уважаемый Юрий Хацукович, крепкого здоровья и долголетия!