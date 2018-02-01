Сегодня начался Российский инвестфорум «Сочи-2018». Так называемый «нулевой» день посвятили молодежному предпринимательству. Основная программа откроется завтра. В работе площадки для презентации инвестиционного и экономического потенциала России примет участие и наша республика — 2018.02.14





Кабардино-Балкария подпишет соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Тульской областью и Чувашией. Участники форума смогут ознакомиться с проектами в сфере туризма, в том числе подготовленными курортом «Эльбрус». В сфере промышленности Кабардино-Балкария представит проект по добыче вольфрамо-молибденовых руд в Тырныаузе, а также завод «Этана» — по производству чистых полимеров и рОзливу воды в бутылки. В области АПК республика предложит инвесторам разработки по созданию производств томатной пасты и творога. Также на форуме в Сочи будет организована выставка продовольствия, где можно будет попробовать блюда национальной кухни народов Кабардино-Балкарии.