Сегодня на Нальчикском ипподроме отмечали 600-летний юбилей селения Лечинкай — 2017.05.26





В рамках торжеств прошли скачки и концерт. На праздник собрались тысячи людей. И это не только жители Чегемского района, но и гости со всех уголков республики. Была развернута выставка традиционных национальных блюд и народных художественных промыслов. Молодые люди демонстрировали флаги с изображением родовых знаков. Тхазаплижевы, Кибишевы, Хагажеевы, Канукоевы – это самые многочисленные фамилии Лечинкая. Одну скачку на республиканском ипподроме посвятили памяти Героя Советского Союза Назира Канукоева, другую провели на приз Героя Социалистического Труда Джонсона Хагажеева. В целом призовой фонд конных состязаний в честь юбилея села составил один миллион 150 тысяч рублей. Сопровождался праздник выступлением творческих коллективов Кабардино-Балкарии.