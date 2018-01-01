Сегодня известному этнографу Зарамуку Кардангушеву исполнилось бы сто лет. Писатель, драматург, народный артист Кабардино-Балкарии — всех заслуг не перечесть… В среде ученых его называли «патриархом адыгской фольклористики» — 2018.01.10





Родился Кардангушев в Псыгансу. После школы учился в Нальчике, а затем в Пятигорске на рабфаке. В 40-м году с отличием окончил актерское отделение ГИТИСа. Сразу после вернулся в республику и начал работать в театре. Свой первый опыт на профессиональной сцене получил в авторской пьесе «Каншоубий и Гуашагаг». В годы войны Великой Отечественной служил в десантных частях, был ранен. За боевые заслуги награжден орденом и медалями. Известен Кардангушев и как автор перевода на кабардинский язык книги Шоры Ногмова «История адыгейского народа». На протяжении всей жизни занимался сбором и систематизацией нартских сказаний, пословиц, поговорок, старинных песен и наигрышей. Впрочем, и сам пел виртуозно, в традиционной манере.