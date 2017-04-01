Сегодня Глава КБР Юрий Коков встретился с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергеем Кравцовым, находящимся в республике с рабочей поездкой — 2017.04.04


Обсуждены вопросы подготовки ЕГЭ-2017, всесторонней поддержки талантливой молодежи, дальнейшего наращивания качества образовательного процесса в регионе. По мнению Кравцова в Кабардино-Балкарии соблюдены все требования при проведении итоговой аттестации школьников. Юрий Коков поблагодарил Сергея Кравцова за высокий уровень взаимодействия, постоянную поддержку и внимание к республике.

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Радио КБР 18.10 kab — 2017.04.04 18:37

-«Тек1уэныгъэм папщ1э» балли100» Урысейпсо 1уэхугъуэр КъБ-м щызэхэтщ.

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Радио КБР 18.10 bal — 2017.04.04 18:37

— Сергей Кравцов ишчи жумуш бла КъМ-гъа келгенди.

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Радио КБР 18.10 rus — 2017.04.04 18:36

— Глава КБР встретился с руководителем Рособрнадзора.

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