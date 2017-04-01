Сегодня Глава КБР Юрий Коков встретился с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергеем Кравцовым, находящимся в республике с рабочей поездкой — 2017.04.04



Обсуждены вопросы подготовки ЕГЭ-2017, всесторонней поддержки талантливой молодежи, дальнейшего наращивания качества образовательного процесса в регионе. По мнению Кравцова в Кабардино-Балкарии соблюдены все требования при проведении итоговой аттестации школьников. Юрий Коков поблагодарил Сергея Кравцова за высокий уровень взаимодействия, постоянную поддержку и внимание к республике.