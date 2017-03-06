Сегодня Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков поздравил Валентину Терешкову с юбилеем — 2017.03.06





«Уважаемая Валентина Владимировна! Сердечно поздравляю Вас с юбилейной датой. Первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза, Вы являетесь примером силы человеческого духа, целеустремленности, воли в достижении поставленной цели. Вы проявили себя как выдающийся общественный и государственный деятель, полностью посвятив себя служению людям. Сегодня, как депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Вы активно занимаетесь законотворческой деятельностью, решением важнейших для страны задач. Счастья, здоровья, мира, благополучия»,- говорится в поздравлении.