Сегодня Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков поздравил Валентину Терешкову с юбилеем — 2017.03.06


«Уважаемая Валентина Владимировна! Сердечно поздравляю Вас с юбилейной датой. Первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза, Вы являетесь примером силы человеческого духа, целеустремленности, воли в достижении поставленной цели. Вы проявили себя как выдающийся общественный и государственный деятель, полностью посвятив себя служению людям. Сегодня, как депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Вы активно занимаетесь законотворческой деятельностью, решением важнейших для страны задач. Счастья, здоровья, мира, благополучия»,- говорится в поздравлении.

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Радио КБР 18.10 kab — 2017.03.06 18:33

— Терешковэ Валентинэ и юбилеемк1э К1уэк1уэ Юрий ехъуэхъуащ.

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Радио КБР 18.10 bal — 2017.03.06 18:31

— Юрий Коков Валентина Терешкованы алгъышлагъанды.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.10 rus — 2017.03.06 18:29

— Сегодня Глава КБР Юрий Коков поздравил Валентину Владимировну Терешкову с юбилеем.

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