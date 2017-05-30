Сегодня депутаты парламента Кабардино-Балкарии побывали на Нальчикском заводе высоковольтной аппаратуры — 2017.05.30





Здесь состоялось выездное заседание Комитета по промышленности, транспорту, связи и дорожному хозяйству. Предприятие входит в список 30-ти «якорных» проектов по Северо-Кавказскому округу. Здесь выпускают продукцию, востребованную в различных отраслях экономики не только России, но и стран СНГ. В частности, релейный аппарат для железных дорог под названием «контАкТор» раньше покупали за рубежом. Теперь такое оборудование производят в Нальчике. Парламентарии ознакомились с производством, оценили применяемые здесь технологии, пообщались с рабочими. В ходе встречи говорили о подготовке кадров для промышленных предприятий республики. Вопрос — на контроле в Минпромторге и Минобрнауки: сформирован перечень востребованных профессий, который направлен в учебные заведения для включения их в программы подготовки специалистов. По итогам выездного заседания парламентарии сформулируют рекомендации.