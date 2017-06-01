Сегодня депутат Госдумы от Кабардино-Балкарии Ирина Марьяш провела прием граждан в селе Красносельском. Встреча состоялась в рамках депутатской «региональной недели» — 2017.06.27





Красносельское – обширный населенный пункт, расположенный в Прохладненском районе. С учетом близлежащих поселков Придорожный, Граничный и Степной живут здесь около двух тысяч человек. Озвученные проблемы носят в основном социальный характер: это переселение граждан из аварийного жилья, строительство квартир для молодых специалистов, водоснабжение в поливной сезон, вопросы транспортного, медицинского и пенсионного обеспечения. Всего к депутату Госдумы сегодня обратились семь человек. Вопросы, которые требуют более тщательной проработки, будут решены при участии местных органов власти, сообщила посетителям Марьяш. И сегодня же депутат Госдумы встретилась с партактивом местного отделения «Единой России» и осмотрела социально-культурные объекты Красно_сельского.