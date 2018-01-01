Сегодня всемирно известному дирижеру Юрию Темирканову исполняется 80 лет. — 2018.12.10

Кабардино-Балкария гордится своим земляком, чьё творчество уже многие годы принадлежит не только России, но и всему миру. С поздравлениями в адрес юбиляра сегодня обратился временно исполняющий обязанности Главы КБР Казбек Коков.

В честь дня рождения маэстро планируется целый ряд мероприятий. Сегодня вечером на главной сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге будут звучать произведения одного из любимейших композиторов Юрия Хатуевича – Дмитрия Шостаковича. Также в программе произведения Сергея Прокофьева, Андрея Петрова, молодого композитора из Кабардино-Балкарии Мурата Кабардокова и недавно ушедшего из жизни родного брата маэстро – Бориса Темирканова. В числе юбилейных событий — концерты, фестивали и гастроли… На телеканале «Культура» начинается показ проекта «Монолог. Юрий Темирканов» в четырёх частях. Их будут транслировать с 10-го по 13-ое декабря в 23.30.