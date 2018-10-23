Сегодня временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков принял участие в расширенном заседании коллегии МВД по КБР по итогам оперативно-служебной деятельности за девять месяцев 2018 года и задачам на предстоящий период. — 2018.10.23



В заседании приняли участие главный федеральный инспектор по Кабардино-Балкарии Владимир Канунников, министр внутренних дел по КБР Игорь Ромашкин, исполняющий обязанности руководителя республиканского Следственного управления Следственного комитета России Валерий Устов, врио начальника Управления ФСБ России по КБР Михаил Филимонов, заместитель прокурора Кабардино-Балкарии Игорь Дармилов. За проявленный профессионализм при выполнении служебных обязанностей ряду сотрудников министерства внутренних дел вручены ведомственные награды.