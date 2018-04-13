Сегодня вечером завершается прием заявок на участие в региональном отборочном туре Всероссийского конкурса «Синяя птица» — 2018.04.13





Тем, кто хочет попробовать свои силы, но еще не заполнил анкету на нашем сайте — vestikbr.ru — стоит поторопиться. После 6-ти часов вечера анкета будет недоступна. В этом году конкурс «Синяя птица» проводится совместно с компанией-производителем фильма «Последний богатырь», а победитель получит право участвовать в продолжении этой популярной киносказки. Ну а тем, кто уже подал заявку, напоминаем: отборочный кастинг в Нальчике состоится в понедельник, 16 апреля в Государственном концертном зале. Начало в 14.00. Телефон для справок – 40-47-60.