Сегодня вечером начинается месяц Рамадан — священный для всех мусульман — 2018.05.15





Это месяц поста, который является одним из пяти столпов ислама. Воздерживаться от приема пищи и воды верующие должны в течение всего светового дня. Но значение происходящего намного шире: в уразу принято совершать больше добрых дел. В нынешнем году продолжительность одного дня поста составляет почти 17 часов. В Духовном управлении мусульман республики сообщили, что последний день уразы приходится на 14-ое июня. И уже следом верующие отметят один из главных праздников исламского календаря – Ид-аль-Фитр – «праздник разговения».