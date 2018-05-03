Сегодня в телецентре побывали участники конкурса «ТЕЛЕ-STARTUP» — 2018.05.16





Для них устроили ознакомительную экскурсию. Напомню, творческое состязание ГТРК «Кабардино-Балкария» учредила в начале апреля. Его цель – повысить престиж профессии журналиста в современном мире, способствовать развитию у молодежи лидерских качеств и стремления к знаниям. На первом этапе свои творческие работы представили два десятка участников. Во второй тур вышли четыре человека. Они подготовили сюжеты о путешествиях, национальной символике, танцах и футболе. Отдельные материалы были посвящены соблюдению чистоты и увлечению чтением. Попробовать себя в роли журналиста по условиям конкурса мог каждый желающий в возрасте от 20 до 35 лет. В течение следующих двух недель участникам будет предоставлен весь арсенал технических возможностей нашей телестудии и помощь специалистов. Конкурсанты должны будут подготовить новостные телесюжеты. Победителей выберут зрители путем открытого голосования на сайте vestikbr.ru.