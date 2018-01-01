Сегодня в стране отмечают столетие комсомола — 2018.10.29





Юбилею самой многочисленной и влиятельной молодежной организации Советского Союза посвятили и митинг в Нальчике. Проходил он у входа в Ореховую рощу. У памятника погибшим комсомольцам собрались активисты и бывшие руководители движения. Организовал акцию республиканский Совет ветеранов ВЛКСМ. К монументу возложили цветы, школьники читали стихи. Представители старшего поколения по традиции делились воспоминаниями. Расширенный материал о праздновании юбилея главного молодежного движения прошлого века смотрите в нашем следующем выпуске.