Сегодня в стране отмечают столетие комсомола — 2018.10.29


Юбилею самой многочисленной и влиятельной молодежной организации Советского Союза посвятили и митинг в Нальчике. Проходил он у входа в Ореховую рощу. У памятника погибшим комсомольцам собрались активисты и бывшие руководители движения. Организовал акцию республиканский Совет ветеранов ВЛКСМ. К монументу возложили цветы, школьники читали стихи. Представители старшего поколения по традиции делились воспоминаниями. Расширенный материал о праздновании юбилея главного молодежного движения прошлого века смотрите в нашем следующем выпуске.

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Радио КБР 15.00 kab — 2018.10.29 15:29

— Бжьыхьэ армэ дэшыгъуэм къыпещэ.

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Радио КБР 15.00 bal — 2018.10.29 15:28

— Республика комсомолну 100-жыллыгъын белгилейди.

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Радио КБР 15.00 rus — 2018.10.29 15:27

— Пенсионный фонд предупреждает о новом виде мошенничества.

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