Сегодня в школе- интернате №5 Нартана подписано соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным при Главе КБР по правам ребенка и региональным отделением всероссийского детско-юношеского военно – патриотического общественного движения “Юнармия”. — 2018.12.07

«Юнармия» вот уже два года собирает под своими знамёнами тысячи ребят по всей стране. Основная цель — воспитание патриотизма и любви к Родине у подрастающего поколения. Год назад заработал новый проект по социализации воспитанников интернатных учреждений. В Кабардино-Балкарии эту программу собираются реализовать на базе нартановской школы — интерната. О чем и было сегодня подписано соответствующее соглашение.

В рамках мероприятия состоялась тожественная церемония посвящения в юнармейцы более двадцати воспитанников школы- интерната.