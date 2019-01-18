Сегодня в Северо-Кавказском институте повышения квалификации – Нальчикском филиале Краснодарского университета МВД России подвели итоги работы за прошлый год. — 2019.01.18

На мероприятии собралось руководство и постоянный состав учебного заведения, представители власти и духовенства. В 2018-ом деятельность института была направлена на решение основной задачи – обеспечить качественную подготовку сотрудников органов внутренних дел с помощью соответствующих образовательных программ. Всего их было 17 – по профессиональному обучению и 19 – по дополнительному профессиональному образованию. Институт осуществлял подготовку специалистов для девяти субъектов, среди МВД КБР, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии и Ингушетии. Прошли обучение более 1600 слушателей.

В прошедшем году было введено в строй новое общежитие, рассчитанное на 500 мест. Благодаря этому, сегодня институт единовременно может разместить 1200 слушателей. Кроме того, появилась здесь и новая столовая. Для занятий спортом работают 6 спортзалов, есть открытый стадион с игровой площадкой. На мероприятии отметили, что на сегодняшний день филиал оснащен всей необходимой материально-технической базой.