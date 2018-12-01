Сегодня в России отмечают День неизвестного солдата. — 2018.12.03

По всей стране вспоминают тех, кто погиб в боях Великой Отечественной войны. Траурный митинг состоялся и в Нальчике у Вечного огня славы.

Памятная дата отмечается ежегодно. Её установили в 2014-м . В 25-ую годовщину разгрома немецких войск под Москвой, к Кремлевской стене был перенесён прах одного из защитников столицы. Сегодня же, у мемориала, почтить память погибших и пропавших без вести, собрались жители города: общественники и молодежь. Здесь покоятся останки 148 советских солдат, имена 60 из них неизвестны по сей день.

После минуты молчания участники митинга возложили цветы к Вечному огню. Памятные мероприятия сегодня проходят во всех городах и районах республики.