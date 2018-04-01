Сегодня в республике проводится профилактическая операция «Автобус-Такси» — 2018.04.19





Очередной рейд дорожных инспекторов направлен на снижение аварийности на пассажирском транспорте. Оживленный перекресток в микрорайоне «Стрелка». В столицу республики со стороны Пятигорска ежедневно въезжают сотни автобусов, маршруток и такси. Вот только, как показывает проверка, не все соблюдают правила перевозки пассажиров. За три часа инспекторы выявили несколько десятков нарушений в указанной сфере. Водителям выписаны штрафы. Комплексные проверки автобусов, маршруток и такси продолжатся и дальше.