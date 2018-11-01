Сегодня в Парламенте республики прошли публичные слушания. — 2018.11.21

В них приняли участие депутаты, представители министерств и ведомств, налоговой службы, счетной палаты, учреждений здравоохранения, общественных организаций. Исполняющий обязанности министра экономического развития КБР Хусен Тимижев ознакомил собравшихся с проектом республиканского бюджета на следующий год. Он разработан по уточнённому прогнозу социально-экономического развития Кабардино-Балкарии на ближайшие три года. Документ представили в оптимистичном и базовом вариантах.

Проект республиканского бюджета сформирован на основе двадцати_двух госпрограмм. Отмечено, что при реализации необходимых условий в нынешнем году темп роста объема валового регионального продукта составит более ста_двух процентов. Это около ста_пятидесяти миллиардов рублей. Также участники публичных слушаний обсудили проект бюджета территориального фонда ОМС. По всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие рекомендации.