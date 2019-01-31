Сегодня в Парламенте КБР состоялось очередное открытое заседание- первое в этом году в период весенней сессии. — 2019.01.31

Открывая его, Татьяна Егорова отметила, что в 2019-м завершается работа пятого созыва высшего законодательного органа республики. «Поэтому необходимо обобщить все положительное, ,систематизировать весь накопленный опыт–подчеркнула спикер.

Татьяна Егорова обозначила еще ряд важных направлений в законотворческой деятельности, отметила, что осенью этого года состоятся выборы нового созыва Парламента Кабардино- Балкарии.Законодатели утвердили по предложению Верховного суда КБР четыре кандидатуры на должность мировых судей. Внесены изменения в отдельные законы Кабардино-Балкарской Республики. Еще несколько актов КБР приведены в соответствие с федеральным законодательством. В том чисел- проект «О внесении изменений в Закон КБР «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Также обсужден вопрос участия в заседаниях Парламента представителей политических партий, не представленных в высшем законодательном органе республики.