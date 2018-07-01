Сегодня в Нальчике в Соборной мечети прошло организационное собрание верующих, которые в этом году отправятся в хадж. Подготовка к поездке практически завершена, отмечают в ДУМ республики — 2018.07.19





Паломничество к святым для мусульман местам в этом году совершат около двухсот жителей региона. Уже сформированы две группы. Самой старшей участнице – 80 лет, самому младшему – 20. Затраты, в зависимости от маршрута, колеблются от ста_шестидесяти до двухсот_тридцати тысяч рублей. Сюда входят перелеты, переезды, расходы на проживание и питание. Священно_служители отмечают: готовиться к паломничеству необходимо и морально. К диалогу с верующими, помимо представителей Духовного управления мусульман, подключились специалисты министерства по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей, сотрудники таможенной службы и пограничники. Первая группа паломников из нашей республики вылетит в Саудовскую Аравию девятого августа. Вернутся пилигримы к началу сентября – после Курбан-Байрама.