Сегодня, в Нальчике, в региональной Общественной приемной председателя «Единой России» депутат Государственной Думы Заур Геккиев провел личный прием граждан. — 2018.11.01

За помощью обратились жители столицы республики, других городов и районов. В основном, их интересовали вопросы ЖКХ, транспорта, социальной защиты, пенсионных начислений. Нальчанка, ??????? Мадина Сижажева????????, обратилась с просьбой оказать содействие в решении жилищного вопроса. Больше 20 лет она с семьей ждет положенных от государства квадратных метров, так как ее супруг- участник военной операции в Афганистане.

Заур Геккиев обещал помочь в разрешении этой ситуации. Некоторые из вопросов также были решены на месте.