Сегодня в Нальчике у Вечного огня состоялся митинг — 2019.01.22





Его посвятили старту ежегодного Всероссийского месячника оборонно-массовой и спортивной работы к Дню защитника Отечества.

У мемориального комплекса собрались юнармейцы, молодые люди, состоящие в республиканском ДОСААФ, представители общественности. В течение месячника в школах республики пройдут встречи с ветеранами Великой Отечественной и войны в Афганистане, «уроки мужества», классные часы, посвященные героям России и Советского Союза. Кроме того, более трех тысяч учеников примут участие в физкультурно-спортивных соревнованиях «Готов к труду и обороне». Там им предстоит показать свою физическую подготовку в десяти нормативах, а также навыки и умения в обращении с огнестрельным оружием, в плавании. Будут и такие испытания, как марш-броски, преодоление полосы препятствий. Лучшая команда представит Кабардино- Балкарию на всероссийских соревнованиях, который пройдут летом в Севастополе.

Память героев, отдавших жизнь во время Великой Отечественной, почтили на митинге минутой молчания. К Вечному огню возложили цветы.