Сегодня в Нальчике у памятника воинам-интернационалистам состоялась встреча с Героем Советского союза – Александром Солуяновым — 2019.01.25





Мероприятие посвятили 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Участники говорили о тех событиях в контексте российской и мировой истории. Дорогами этой войны прошли 1840 уроженцев Кабардино-Балкарии. Более 50-ти из них погибли, выполняя свой служебный долг. На митинг пришли ветераны боевых действий, представители власти и кадеты. Память ушедших почтили минутой молчания, затем к мемориалу возложили цветы. Сразу после завершения митинга, в минсоцтруда республики состоялся круглый стол по теме политической оценки ввода и пребывания ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Во время заседания также были обсуждены проблемы социального обеспечения и статуса ветеранов боевых действий.