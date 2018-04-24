Сегодня в Нальчике торжественно стартовали Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» и республиканская – «Эстафета памяти» — 2018.04.24





Проводятся они ежегодно в преддверии празднования Дня Победы. На площади Согласия собрались школьники, студенты, волонтеры, представители общественных организаций. По центральной улице столицы пронесли оранжево-черную ленту длинною в 73 метра. Кроме того, с сегодняшнего дня в Кабардино-Балкарии, как и по всей России, будут бесплатно раздавать георгиевские ленточки. После торжественного шествия по проспекту Ленина, один из символов Великой Отечественной передали представителям Терского района. До 8-го мая, 73-ех метровая Георгиевская лента побывает во всех муниципалитетах республики, а 9-го – вернется в Нальчик.