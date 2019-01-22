Сегодня в Нальчике состоялся пленум городского Совета ветеранов войны и труда — 2019.01.22





С докладом о работе за прошлый год и планах на будущее выступил председатель Мустафа Абдуллаев. В числе основных направлений деятельности — оказание ветеранам помощи в решении бытовых проблем, обеспечение их лекарствами. На сегодняшний день на учете в Совете состоит более 23 тысяч пенсионеров. Из них 80 участников Великой Отечественной и 825 тружеников тыла. В 2018-м единовременную материальную помощь оказали более чем двум тысячам человек. Проведен ремонт в 17 домах, принадлежащих ветеранам и вдовам погибших. В планах на текущий год – проведение различных мероприятий патриотической направленности.