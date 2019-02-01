Сегодня в Нальчике состоялся митинг, посвященный трём памятным датам: 75-летию полного снятия блокады Ленинграда, победы советских войск в Сталинградской битве и 76-ой годовщине освобождения Кабардино-Балкарии от немецко-фашистских захватчиков. — 2019.02.01

Школьники и студенты, представители государственных и правоохранительных органов республики, общественники и ветераны Великой Отечественной… Почтить память погибших в тех героических боях сегодня у Вечного огня в Нальчике собрались сотни горожан. Более двух месяцев, вспоминали участники митинга, советские воины держали оборону на территории Кабардино-Балкарии. Несмотря на превосходящие силы противника, солдатам Красной Армии удалось оттеснить врага, рвущегося к нефти Закавказья.
Участники митинга почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания, затем возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь славы».