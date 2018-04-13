Сегодня в Нальчике состоялось заседание политсовета регионального отделения «Единой России». Участники встречи обсудили ход реализации федеральных партийных проектов в Кабардино-Балкарии — 2018.04.13





Обустройство городских парков и мест общественного пользования, улучшение материально-технической базы ДК и малых театров, реконструкция школьных спортзалов. В нынешнем году в партийном списке 14 проектов. Как отмечено на заседании, на сегодняшний день из федерального и республиканского бюджетов на поддержку учреждений культуры выделено более 16 миллионов рублей. В рамках реализации проекта «Театры малых городов» финансовая помощь будет оказана Нальчикскому театру эстрады и Республиканскому кукольному театру. В 2018-м в программе благоустройства городской среды принимают участие 17 муниципалитетов. Сегодня единороссы также обсудили новый проект по организации на местах региональных дискуссий. Он направлен на сбор предложений по основным тезисам Послания Президента России Федеральному Собранию и модернизации самой партии. Первые межмуниципальные дискуссии решено провести 18 апреля.