Сегодня в Нальчике состоялось очередное заседание правительства Кабардино-Балкарии. — 2018.12.21

Были рассмотрены десятки проектов постановлений, касающихся различных сфер жизнедеятельности республики.

В их числе вопросы финансирования строительства и реконструкции автодорог общего пользования, предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, всестороннего сотрудничества между республиканским правительством и коллегией администрации Кемеровской области. О программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Кабардино-Балкарии в 2019 — 2021 годах рассказал министр здравоохранения республики Марат Хубиев. Он отметил, что в её реализации участвуют 78 медицинских учреждений, объемы финансовых затрат соответствуют федеральным нормативам.

На совещании также были внесены изменения в ряд других государственных программ. В их числе «Доступная среда в Кабардино-Балкарии» и «Развитие лесного хозяйства в КБР». Всего было рассмотрено около двух десятков вопросов.