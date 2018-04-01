Сегодня в Нальчике состоялась Всероссийская научная конференция, посвященная 100-летию известного кабардинского ученого и фольклориста Зарамука Кардангушева. Ее организатором выступил Институт гуманитарных исследований — 2018.04.26





Участники обсудили проблемы сохранения культуры кабардинцев и балкарцев в современном обществе. Как отметили на заседании, традиции – это фундамент для развития любого цивилизованного народа. Потому их сохранение в условиях глобализации является важнейшей задачей государства. Вопросы не случайно рассматриваются в контексте творческого наследия выдающегося ученого, фольклориста и драматурга Зарамука Кардангушева. В работе конференции приняли участие ученые Кабардино-Балкарии и соседних регионов. Работа велась в двух секциях: «Проблемы и перспективы анализа фольклорных текстов» и «Фольклор в традиции художественной литературы». В качестве итога, по наиболее актуальным вопросам будут выработаны отдельные рекомендации.