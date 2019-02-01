Сегодня в Нальчике состоялась внеочередная 29-ая конференция Кабардино-Балкарского регионального отделения «Единой России». — 2019.02.01 14:38

На повестке дня — досрочное прекращение полномочий, переизбрание секретаря и президиума в республике.

Переизбрание руководящих органов проходит во всех региональных отделениях, в соответствии с решениями принятыми съездом партии в Москве в декабре прошлого года. Теперь полномочия секретарей расширены. Назначение и снятие с должностей больше не требует согласования с вышестоящим органом.

В конференции участвовало около 250-ти человек. Среди них депутат Госдумы страны Заур Геккиев, председатель республиканского Парламента Татьяна Егорова, представители партийных органов городов и районов Кабардино-Балкарии.