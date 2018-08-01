Сегодня в Нальчике прошел четвертый пленум республиканского профсоюза работников АПК — 2018.08.03





На нем рассмотрели текущее положение дел в сельском хозяйстве региона. В форуме участвовала председатель профсоюза деятелей агропромышленного комплекса России Наталья Агапова. По словам первого вице-премьера – профильного республиканского министра Сергея Говорова, в последние годы АПК Кабардино-Балкарии сохраняет положительную динамику развития. Это стало возможным в том числе благодаря системной господдержке отрасли. Приоритетными по-прежнему остаются развитие садоводства и овощеводства, молочное и мясное скотоводство, а также строительство современных плодохранилищ.

Председатель рескома профсоюза работников АПК Чамал Бесланеев отметил, что в отрасли проводится эффективная инвестиционная политика. Наталья Агапова в своем выступлении подчеркнула, что достойный труд должен быть вознагражден справедливой зарплатой. На форуме был рассмотрен и оргвопрос: в связи с выходом Чамала Бесланеева на заслуженный отдых, исполняющим обязанности руководителя рескома избран Нарзан Шебзухов. Наиболее отличившимся работникам отраслевого профсоюза на пленуме вручили грамоты.