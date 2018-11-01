Сегодня в Нальчике, по улице братьев Кардановых, прошла прокурорская проверка на предмет исполнения предписаний надзорного органа — 2018.11.15





Основанием послужило обращение ветерана Великой Отечественной войны о неисполнении обязательств по договору проведения в домовладении канализационной системы. Тяжба между ветераном и индивидуальным предпринимателем длилась более 4 месяцев. По условиям договора, заключенным еще в мае нынешнего года, по окончании работ исполнитель обязался восстановить дорожное полотно и вывезти строительный мусор. Однако на многочисленные звонки и просьбы предприниматель попросту не реагировал. Отчаявшись достучаться до совести «горе-слесаря», ветеран 10 октября обратился в органы прокуратуры. Также, по предписанию городской прокуратуры, индивидуальным предпринимателем, с прилегающей к домовладению ветерана территории, был вывезен весь строительный мусор.