Сегодня в Нальчике на площади Согласия начали устанавливать новогоднюю ёлку. — 2018.12.05

До праздника остается всего 26 дней,

и столица республики уже начала активную подготовку. Главный символ также украсит проспект Ленина возле кинотеатра «Восток», на площадях четырёхсот-летия и Абхазии. На несколько недель зеленые красавицы поселятся на пешеходной зоне улицы Кабардинской, у ДК Профсоюзов, в скверах Вольного Аула и Дубков. Как заявили в столичной мэрии, всего в городе планируется установить 16 новогодних елок.