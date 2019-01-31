Сегодня в минприроды КБР состоялось итоговое совещание межведомственной комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины. — 2019.01.31

В рабочей встрече принял участие первый заместитель Председателя Правительства, министр сельского хозяйства республики Сергей Говоров.

За кадром: О проделанной работе за 2018 год отчитался заместитель министра природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарии, секретарь межведомственной комиссии Мухамед Маремов. Докладчик отметил, что общая площадь земель лесного фонда составляет около 195тыс. гектаров. Охрану леса осуществляют 87 человек, в их числе лесничие и работники республиканского ведомства.

По фактам незаконной заготовки леса, в органы внутренних дел было направлено 13 материалов. Общий объем рубок составил более 325 кубометров. Для снижения этих показателей в нынешнем году, отметили участники встречи, необходимо обеспечить тесное взаимодействие лесничих с органами внутренних дел. Муниципалитетам на местах следует обеспечить контроль за работой цехов по переработке древесины. В числе приоритетных задач на 2019 год- улучшение материально-технической базы лесных хозяйств республики.