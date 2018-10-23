Сегодня в министерстве по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР провели семинар на тему: «О правовых аспектах деятельности НКО». — 2018.10.23

В работе семинара приняли участие представители социально ориентированных некоммерческих организаций, религиозных объединений, национально-культурных центров, СМИ. Вначале министр Анзор Курашинов обозначил цели и задачи встречи.

На встрече обсудили вопросы, связанные с повышением компетенций участников общественных объединений. Говорили также о регулировании различных сфер деятельности НКО. К участию в семинаре пригласили представителей органов власти Кабардино-Балкарии и правоохранителей.