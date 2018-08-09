Сегодня в Кабардино-Балкарии завершился волонтерский проект «Маяки дружбы. Россия сближает». — 2018.08.09

В этом году он проходит в Центральном, Приволжском и Северо-Кавказском округах. Организовали серию акций при поддержке Администрации президента России. В проекте участвуют 120 волонтеров из 17 регионов нашей страны, а также государств ближнего зарубежья. На встречу с активистами прибыл министр по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Анзор Курашинов. Молодые люди поделились своими впечатлениями от Кабардино-Балкарии и показали видеоотчет. За неделю пребывания в республике они посетили Чегемское, Черекское и Баксанское ущелья, где осмотрели достопримечательности провели экологические акции.

Активистам подарили книги о Кабардино-Балкарии и сувениры, а также организовали для них завершающий мастер-класс по приготовлению блюд национальной кухни. «Маяки дружбы» в России проходят уже третий раз. Финальный этап состоится в Казани, куда отправятся волонтеры из всех регионов и стран-участников.