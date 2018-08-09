Сегодня в Кабардино-Балкарии завершился волонтерский проект «Маяки дружбы. Россия сближает». — 2018.08.09

В этом году он проходит в Центральном, Приволжском и Северо-Кавказском округах. Организовали серию акций при поддержке Администрации президента России. В проекте участвуют 120 волонтеров из 17 регионов нашей страны, а также государств ближнего зарубежья. На встречу с активистами прибыл министр по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Анзор Курашинов. Молодые люди поделились своими впечатлениями от Кабардино-Балкарии и показали видеоотчет. За неделю пребывания в республике они посетили Чегемское, Черекское и Баксанское ущелья, где осмотрели достопримечательности провели экологические акции.
Активистам подарили книги о Кабардино-Балкарии и сувениры, а также организовали для них завершающий мастер-класс по приготовлению блюд национальной кухни. «Маяки дружбы» в России проходят уже третий раз. Финальный этап состоится в Казани, куда отправятся волонтеры из всех регионов и стран-участников.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2018.08.09 18:23

-Бызынгада къар юзюлгенден тёртеулен ёлгендиле.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2018.08.09 18:21

— Власти КБР готовы помочь с эвакуацией тел погибших бойцов Росгвардии.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 kab — 2018.08.09 15:37

— Хьэжыщ1 к1уэ ещанэ гупыр нобэ ежьащ.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 bal — 2018.08.09 15:36

— Финансла министр Жыр-Аслан Бештоков къуллугъундан эркин этилгенди.

Подробнее