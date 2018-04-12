Сегодня в Кабардино-Балкарии отмечают столетие образования военных комиссариатов страны. По случаю юбилейной даты в Государственном концертном зале состоялось торжественное собрание. Его участниками стали действующие сотрудники, ветераны, военно_служащие, представители власти, духовенства и общественных организаций — 2018.04.12

Отмечено, что на протяжении всей своей истории военкоматы республики показывают достойные результаты деятельности. От имени Главы и Правительства КБР приветственный адрес зачитал вице-премьер Мурат Карданов. Он подчеркнул важность эффективного взаимодействия власти и комиссариатов в решении поставленных перед регионами задач. Сегодня военкоматы тесно сотрудничают в своей работе с общественными и ветеранскими организациями. Идет очередной армейский призыв. Весной этого года в ряды Вооруженных сил России из республики будет призвано более четырех_сот молодых людей. Первая отправка уже двадцатого апреля.