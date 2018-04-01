Сегодня в Доме Правительства КБР Юрий Коков провел совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в КБР — 2018.04.25





Основной вопрос – готовность правоохранительных структур к обеспечению общественного порядка в период подготовки и проведения майских праздничных торжеств. Руководителям министерств и ведомств, профильных служб предложено активизировать работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций, усилить контроль за селевой и лавинной обстановкой в горных районах республики. На заседании выступили начальник УФСБ РФ по КБР Сергей Воронин, министр внутренних дел по КБР Игорь Ромашкин, врио начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по КБР Алексей Сергеев, начальник МЧС России по КБР Михаил Надежин. В работе заседания принял участие главный федеральный инспектор по КБР Владимир Канунников, председатель Правительства КБР Алий Мусуков.